Софья Самоделкина отправится на второй сбор к Рафаэлю Арутюняну

Бывшая российская фигуристка Софья Самоделкина, с сезона-2024/2025 выступающая за Казахстан, собирается отправиться на второй сбор к Рафаэлю Арутюняну. Отметим, что специалист в разное время тренировал олимпийского чемпиона Нэйтана Чена и чемпиона мира Илью Малинина.

«Фигуристка прилетит в Калифорнию в ближайший четверг на стандартный трёхнедельный срок», — сообщает RT со ссылкой на американского тренера.

Напомним, в начале октября Самоделкина уже ездила на стажировку к наставнику Рафаэлю Арутюняну. Ранее она тренировалась у Евгения Плющенко, но покинула его академию в том числе ради подготовки с американским специалистом.