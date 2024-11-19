Евгения Медведева показала торт в честь своего 25-летия

Двукратная чемпионка мира и Европы фигуристка Евгения Медведева показала торт, который она получила в честь 25-го дня рождения. Свой юбилей спортсменка празднует сегодня, 19 ноября.

«Просто лучший с 99 года», — написано на торте.

Фото: Личный архив Медведевой

Ранее Евгению с днём рождения поздравила команда заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, под руководством которой фигуристка выиграла практически все свои награды.

15 ноября в Москве прошло юбилейное шоу Евгении Медведевой, приуроченное к её 25-летию. На «ЦСКА Арене» выступили звёзды фигурного катания, включая двукратную чемпионку мира. Этери Тутберидзе была приглашена на мероприятие в качестве гостя, но не смогла присутствовать по личным причинам.