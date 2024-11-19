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«Вот этим Женя мне и запомнилась». Алексей Мишин мило поздравил Медведеву с 25-летием

«Вот этим Женя мне и запомнилась». Алексей Мишин мило поздравил Медведеву с 25-летием
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Заслуженный тренер России Алексей Мишин поздравил с 25-летием двукратную чемпионку мира и Европы по фигурному катанию Евгению Медведеву.

«У Медведевой замечательная спортивная карьера, также есть всё для успеха в медийной сфере. Я бы пожелал ей простого человеческого счастья. О своих впечатлениях от Медведевой на льду, может быть, не смогу так ярко сказать. Помню, что моя супруга Татьяна когда-то говорила: «Ты посмотри, в Москве появилась какая-то девочка с армянской фамилией — она исключительно талантлива (фигуристка изначально каталась под фамилией отца Евгения Бабасяна. — Прим. «Чемпионата»). Моя жена с восторгом отзывалась о Медведевой и говорила, что таких талантливых ещё не было. Вот этим штрихом Женя мне и запомнилась», — приводит слова Мишина Sport24.

Напомним, ранее Евгению с днём рождения поздравила команда заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, под руководством которой фигуристка выиграла практически все свои награды.

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