«Вот этим Женя мне и запомнилась». Алексей Мишин мило поздравил Медведеву с 25-летием

Заслуженный тренер России Алексей Мишин поздравил с 25-летием двукратную чемпионку мира и Европы по фигурному катанию Евгению Медведеву.

«У Медведевой замечательная спортивная карьера, также есть всё для успеха в медийной сфере. Я бы пожелал ей простого человеческого счастья. О своих впечатлениях от Медведевой на льду, может быть, не смогу так ярко сказать. Помню, что моя супруга Татьяна когда-то говорила: «Ты посмотри, в Москве появилась какая-то девочка с армянской фамилией — она исключительно талантлива (фигуристка изначально каталась под фамилией отца Евгения Бабасяна. — Прим. «Чемпионата»). Моя жена с восторгом отзывалась о Медведевой и говорила, что таких талантливых ещё не было. Вот этим штрихом Женя мне и запомнилась», — приводит слова Мишина Sport24.

Напомним, ранее Евгению с днём рождения поздравила команда заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, под руководством которой фигуристка выиграла практически все свои награды.