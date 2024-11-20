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Тарасова — о Туктамышевой: она бы выиграла все международные старты сейчас

Тарасова — о Туктамышевой: она бы выиграла все международные старты сейчас
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Тренер Татьяна Тарасова оценила отличную спортивную форму чемпионки мира и Европы Елизаветы Туктамышевой на телепроекте «Ледниковый период» и добавила, что если бы фигуристка сейчас участвовала в соревнованиях, в том числе и международных, то она бы на всех них одержала победу.

«Я не ожидала, что Лиза может всё. Столько лет в спорте, столько программ, и никто ей не предложил новых партий — она всегда катала Лизу. Это было уже немного скучно. Здесь же благодаря программам Ильи Авербуха и новым образам случилось открытие новой звезды. Если бы она была такая в спорте, она была бы чемпионкой-чемпионкой-чемпионкой. Выиграла бы все международные соревнования», — приводит слова Тарасовой «РИА Новости».

Напомним, в октябре 2023 года Елизавета Туктамышева объявила о паузе в карьере в возрасте 26 лет.

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