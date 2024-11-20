Алёна Косторная прокомментировала результаты Гран-при России в Москве среди женщин

Чемпионка Европы Алёна Косторная, ныне выступающая в парном разряде, высказалась о результатах прошедшего на выходных в Москве Гран-при по фигурному катанию в женском одиночном разряде.

Там победу одержала чемпионка России Аделия Петросян. За свои два выступления ученица Этери Тутберидзе получила 251,57 балла. Второе место заняла Дарья Садкова, набравшая 224,93 балла. Тройку призёров замкнула Ксения Гущина, получившая от судей 212,79 балла.

«Мне было очень приятно видеть Аделию Петросян. У нее и прыжковый контент довольно сильный, и там хореография не терялась. Она в принципе очень яркая девочка. Мне очень нравится смотреть на нее.

У ее отрыв 20 баллов от Садковой? Я объясню почему. Даша исполнила четверные, наконец-то. Слава богу, у нее все получилось. Надеюсь, дальше будет в таком же духе, и она будет двигаться дальше. Но есть огромная, колоссальная разница между тем, как Аделия прыгнула свои ультра-си и дальше катала программу, и как Даша прыгнула свои ультра-си и прыгала дальше программу. И то причем с довольно сильными помарками.

Именно прыгала программу. Я не заметила от Даши именно отдачи такой в эмоциональном плане. Целостности не было, программа распадалась. Элемент, красивая хореография, элемент, красивая хореография – все блоками шло. У Аделии я такого не видела, я видела целую, красивую, хорошую программу с прекрасным спортсменом, который ее исполняет», – рассказала Косторная в эфире Okko.