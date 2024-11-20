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Косторная назвала преимущества Аделии Петросян, которые позволяют ей выигрывать

Косторная назвала преимущества Аделии Петросян, которые позволяют ей выигрывать
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Чемпионка Европы Алёна Косторная, ныне выступающая в парном разряде, назвала преимущества чемпионки России Аделии Петросян, которые позволяют ей выигрывать все соревнования.

«На самом деле, Аделия выглядит миниатюрной, но по возрасту она не маленькая. Ей, получается, 18 лет должно быть. Это такой возраст, когда ты по голове уже не ребенок. Не знаю, насколько быстро у нее пройдет период адаптации, когда тело меняется. Но по отношению к другим спортсменам они пока ближе всего к моменту завершения этой адаптации.

Объясню, почему. Когда мы вместе катались, я видела ее маму. Мама тоже очень миниатюрная. Мы как раз из разряда тех девочек, у которых мамы еще крошечнее, чем мы. Поэтому ей сейчас, может быть, по голове сложнее, но по телу ей чуть легче, чем остальным", — сказала Косторная в эфире Okko.

Ранее Петросян одержала победу на этапе Гран-при России в Москве. Спортсменка исполнила в произвольной программе тройной аксель и каскад четверной тулуп — двойной тулуп и набрала 251,57 балла по сумме двух программ.

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