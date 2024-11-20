Журова: ситуация с Валиевой может предостеречь многих спортсменов от ошибок с допингом

Депутат Госдумы РФ олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова заявила, что история российской фигуристки Камилы Валиевой может предостеречь многих спортсменов от ошибок, приводящих к нарушению антидопинговых правил.

«Каждый спортсмен по мере возможности должен рассказывать о подобных вещах, особенно те спортсмены, которых это коснулось. Необходимо делиться, где можно ошибиться, где нужно быть внимательным. Думаю, Камилу услышат как никого другого, ведь она через все это прошла. Но надо понимать, что для нее это тоже психологически непростая тема», — приводит слова Журовой «РИА Новости».

Напомним, ранее генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова заявила, что в организации рассчитывают на совместную работу с Камилой Валиевой по поводу формирования позиции нетерпимости к допингу среди юных спортсменов.