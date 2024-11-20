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Погорилая заявила, что соперничество Медведевой и Загитовой популяризирует спорт

Погорилая заявила, что соперничество Медведевой и Загитовой популяризирует спорт
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Бронзовый призёр чемпионата мира Анна Погорилая высказалась о соперничестве серебряного призёра Олимпийских игр — 2018 Евгении Медведевой и олимпийской чемпионки Алины Загитовой.

«Прошло уже почти семь лет. Мне кажется, всё это просто сильно раздуто. С одной стороны, это, конечно, не очень хорошо, но с другой — за счёт этого идёт привлечение дополнительного внимания к фигурному катанию, что само по себе неплохо. Да и Женя с Алиной друг друга тоже этим противостоянием популяризируют», — приводит слова Погорилой «RT на русском».

Анна Погорилая не выходила на соревновательный лёд с октября 2017 года. В ноябре фигуристка впервые вышла на лёд после рождения второго ребёнка, приняв участие в юбилейном шоу Евгении Медведевой.

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