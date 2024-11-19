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Ксения Собчак обратилась к Евгении Медведевой по случаю её 25-летия

Ксения Собчак обратилась к Евгении Медведевой по случаю её 25-летия
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Известный журналист и ведущая Ксения Собчак обратилась к двукратной чемпионке мира и Европы Евгении Медведевой по случаю её дня рождения. Сегодня, 19 ноября, спортсменке исполнилось 25 лет.

Фото: Личный архив Собчак

«Женя, дорогая! Вдохновляй и вдохновляйся! Умопомрачительных побед и новых вершин!» — написала Собчак на личной странице в социальных сетях.

Отметим, что недавно Медведева дала большое интервью Собчак. За день до этого блогер Надежда Стрелец выложила большое видео с Алиной Загитовой.

Напомним, ранее Евгению с днём рождения поздравила команда заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, под руководством которой фигуристка выиграла практически все свои награды.

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