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Базарова — о Фёдорове: у него непонимание, почему при идеальных прокатах он только второй

Базарова — о Фёдорове: у него непонимание, почему при идеальных прокатах он только второй
Григорий Фёдоров
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Призёр чемпионатов Европы по фигурному катанию Вера Базарова высказалась о выступлении одиночника Григория Фёдорова на этапе серии Гран-при России в Москве.

«Григорий сильно удивил на прошедших выходных. Хочется поздравить его и весь тренерский штаб во главе со Светланой Соколовской с чистым прокатом программ. Понятное дело, что у него всё-таки есть какая-то обида или даже непонимание, почему при идеальных чистых прокатах он проигрывает, занимает только второе место. Теперь ему важно сконцентрироваться на себе, запомнить это ощущение от чистых прокатов, внутреннего лидерства. И дальше по ходу сезона хочется пожелать ему удачи, чтобы радовал себя, тренеров и зрителей отличными прокатами», – сказала Базарова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

На этапе в Москве Григорий Фёдоров занял второе место, уступив только Евгению Семененко. Ему удалось пробить отметку в 100 баллов за короткую программу и в 200 баллов – за произвольную.

Полное интервью с Верой Базаровой:
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«Дома судьи всегда лояльнее». Вице-чемпионка Европы Базарова – о Гран-при России
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