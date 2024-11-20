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Базарова предположила, как будут судить российских одиночников на международных стартах

Базарова предположила, как будут судить российских одиночников на международных стартах
Марк Кондратюк
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Вице-чемпионка Европы в парном катании Вера Базарова высказалась о том, как будут оценивать российских одиночников, когда завершится отстранение от международных стартов.

«Вопрос в том, как наши ребята покажут себя на международных стартах. Если всех наших лучших парней выпустить прямо сейчас, со всеми их каскадами, четверными лутцами и флипами во второй половине программы, то я уверена, что и там они будут получать достойные, значительные оценки.

То, что баллы на внутренних стартах отличаются от международной арены, – это стандартная история. Так было и когда мы принимали участие в турнирах под эгидой ISU. Международное судейство всегда отличается большей строгостью в сравнении с чемпионатом России. Причины мне не всегда очевидны, но дома судьи всегда лояльнее. Тут первоочерёдно нужно смотреть на контент, который исполняют спортсмены, на стабильность», – сказала Базарова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Напомним, сейчас российские фигуристы выступают только на внутренних соревнованиях.

Полное интервью с Верой Базаровой уже на сайте:
«Дома судьи всегда лояльнее». Вице-чемпионка Европы Базарова – о Гран-при России
Эксклюзив
«Дома судьи всегда лояльнее». Вице-чемпионка Европы Базарова – о Гран-при России
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Новости. Фигурное катание
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