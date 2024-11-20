Базарова — о парном катании: спад как в нашей стране, так и на международном уровне

Вице-чемпионка Европы по фигурному катанию Вера Базарова оценила уровень соревнований в парном катании в России и за рубежом.

«Общий спад парного катания присутствует – как в нашей стране, так и на международном уровне. Неприятно смотреть как пара, которая занимает призовое место, исполняет в короткой программе двойной аксель, причём партнёр с него ещё и падает. Возможно, причина заключается в отсутствии прямой конкуренции. Раньше российские пары были двигателем прогресса, источником мотивации. Сейчас этого всего не хватает как нашим ребятам, так и зарубежным соперникам.

Больше нет дополнительного стимула делать сложные элементы. Раньше куда чаще пары шли на риск и пробовали выброс тройной флип, тройной лутц. Сейчас скорее выбирают риттбергер или сальхов, при этом всё равно занимают призовые места. Можно сказать, что ребята немного расслабились. Решили, что не стоит перенапрягаться, раз медали от них всё равно никуда не уйдут», – сказала Базарова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

На ближайшем этапе Гран-при России в Санкт-Петербурге в турнире парников примут участие всего три дуэта.