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Базарова — о пубертате: спортсменки должны иметь хорошую физическую опору

Базарова — о пубертате: спортсменки должны иметь хорошую физическую опору
Маргарита Базылюк.
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Вице-чемпионка Европы по фигурному катанию Вера Базарова высказалась о последствиях повышения возрастного ценза в долгосрочной перспективе.

«Базылюк, Костылева и Двоеглазова смогут сохранить свой контент до 17 лет? Непраздный вопрос – будем наблюдать. Спортсменки должны сохранять внутреннюю ментальную опору, иметь хорошую физическую подготовку, чтобы изменения в организме не так сильно влияли на технику. Но это общая работа и тренеров, и самих спортсменов. Будем надеяться, что они продолжат исполнять прыжки ультра-си и на взрослом уровне. И через несколько лет будут радовать нас на чемпионатах мира и Европы.

Сдерживать девочек в развитии? Возможно, в этом и есть рациональное звено – не торопить молодых девушек. Но на тренировках все максималистки, тренеры тоже хотят идти по максимуму, если видят, что спортсмен готов выполнять сложные элементы. Держать его в рамках будет тяжело. Должно пройти время, чтобы тренеры поменяли свою стратегию либо нашли новую тактику, которая поможет разучивать четверные, сохранив при этом здоровье спортсменов и их спортивное долголетие», — сказала Базарова.

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