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Базарова — о Степановой и Букине: оценки объективны, но всё же дистанция сокращается

Базарова — о Степановой и Букине: оценки объективны, но всё же дистанция сокращается
Александра Степанова и Иван Букин.
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Вице-чемпионка Европы по фигурному катанию Вера Базарова высказалась об оценках танцевального дуэта Александры Степановой и Ивана Букина. По ее мнению, дистанция первой пары страны от других сокращается.

«В Москве был интересный сюжет, когда пара поднялась с восьмого места на третье — речь о Елизавете Пасечник и Дарио Чиризано. Также были очень яркие прокаты всех дуэтов в сильнейшей разминке. Основная причина в том, что мы видим наконец-то полноценные и скатанные дуэты. В танцах на льду нужно время, чтобы прочувствовать друг друга. А до этого у нас пары менялись партнёрами регулярно и по нескольку раз. Теперь всё более-менее устаканилось.

Танцы на льду – самый субъективный вид фигурного катания. Много внимания уделяется второй оценке. Что касается техники, то баллы вполне объективны. И всё же дистанция и правда сокращается. Визуально разница между чемпионами и призёрами уже не так ярко бросается в глаза. Хочется верить, что в скором времени мы увидим конкуренцию в танцах такую же бодрую, как сейчас у мужчин», — сказала Базарова.

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