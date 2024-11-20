Базарова — о качестве льда на Гран-при: изрезанный коньками лёд — это ненормально

Призёр чемпионатов Европы по фигурному катанию Вера Базарова высказалась о ситуации со льдом на этапах Гран-при России. С этого сезона при сокращённом числе стартов для танцев на льду количество разминок увеличилось, при этом дополнительную заливку льда перед выходом на лёд последних участников не добавили.

«Это явно казус организаторов, так быть не должно. Разумеется, перед выходом сильнейших спортсменов должна проводиться заливка льда. От качества льда зависит прокат, особенно в таком виде, как танцы на льду. И это явно влияет на результат – последним выступать в разы сложнее, поскольку лёд к этому времени уже совсем крошится.

Когда лидеры выходят на изрезанный коньками лёд – это ненормально. Тут необходимо искать компромисс, построить трансляцию так, чтобы не мешать спортсменам. Иначе получаются неравные условия, а также избыточные риски для участников», — отметила Базарова.