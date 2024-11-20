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Базарова — о женском одиночном: стало больше осмысленного, взрослого катания

Базарова — о женском одиночном: стало больше осмысленного, взрослого катания
Аделия Петросян.
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Призёр чемпионатов Европы по фигурному катанию Вера Базарова высказалась о женском одиночном катании. Она отметила, что победы по-прежнему одерживают девушки, исполняющие четверные прыжки.

«В глаза и правда бросается то, что стало больше осмысленного, взрослого катания. Это не просто маленькие девочки с прыжками: мы видим взрослых женщин с красивыми программами. Однако первые два места в Москве заняли девочки с четверными, которые исполняют за прокат не по одному прыжку категории ультра-си.

Определённый уровень российские одиночницы всё-таки держат. Для результата нужны многооборотные прыжки. Спортсменки развиваются, учат новые элементы. Всё не так весело, как было пару лет назад, но и тотального отката нет. Девочки с квадами всё ещё есть, и они заслуженно выигрывают», — сказала Базарова.

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