«Боролись с судьями, а сейчас сели отдохнуть». Журанков раскритиковал Павлову/Святченко

Андрей Журанков и Екатерина Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» обсудили выступление бывших россиян — Марии Павловой и Алексея Святченко — на этапе Гран-при ISU в Финляндии. По мнению Журанкова, фигуристы будто опустили руки и перестали бороться.

Журанков. Ну что за падение на дорожке шагов? Это вообще как?

Боброва. Она даже сама улыбнулась.

Журанков. Нет, всё очень весело, но только они чуть было не упустили второе место на этапе. Гиларди/Амброзини для них не соперники. Какие бы классные программы у итальянцев ни были, они по уровню на голову уступают Павловой/Святченко. Мы говорим, что им недодают компоненты, их всё время принижают, задвигают. Мы всё время это произносим. Они это понимают. Дмитрий Савин время от времени это произносит в интервью и старается хоть как-то выразить эту позицию. Ребята тоже недовольны.

Два сезона мы с этим работаем, идём на улучшение. И в этом сезоне, первый этап… Можно сказать, сами себе крылья подрезали. Павлова/Святченко бежали вверх, боролись с судьями. И в этом сезоне такие… Надоело, сели отдохнуть. И сразу началось движение вниз. Но мне кажется, что чемпионат Европы для них будет во многом решающий. Не подтвердят свой былой класс — спишут во второй эшелон и забудут про них. Потому что два сезона всё время убеждать судей своей стабильностью, элементами, а сейчас… Как будто руки опустили.