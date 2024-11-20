«Этот этап был мини-чемпионат России». Боброва и Журанков — о Гран-при в Москве

Андрей Журанков и Екатерина Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» обсудили этап российской серии Гран-при, который прошёл в Москве 16 и 17 ноября.

Боброва. Залезла в распечатки, и придраться к судейству невозможно.

Журанков. Не поверишь, я, когда услышал фразу Соколовской, что Гриша первый, я подумал: а ведь она права. Потом посмотрел оценки — нет, не первый.

Боброва. Красота в том, что три наших прекрасных мальчика с сотней баллов в короткой программе. Кстати, ты не поймал себя на мысли, что у нас этот этап был прям мини-чемпионат России без Дикиджи и Гуменника?

Журанков: Абсолютно. Когда бился Кондратюк в произвольной программе не об лёд, а с элементами. Я написал: а что же будет на чемпионате России? Сейчас была репетиция такая. По заряду это уже был чемпионат России.