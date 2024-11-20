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«Гришу обычно куда-то вниз убирают». Боброва раскрыла главную слабость Фёдорова

«Гришу обычно куда-то вниз убирают». Боброва раскрыла главную слабость Фёдорова
Григорий Фёдоров.
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Андрей Журанков и Екатерина Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» обсудили выступление фигуриста группы Светланы Соколовской Григория Фёдорова. На этапе серии Гран-при в Москве он занял второе место, уступив Евгению Семененко.

Журанков: На самом деле Гриша Фёдоров спутал о большому счёту лидерам все карты.

Боброва: Пусть Гриша Фёдоров ещё раз так две программы откатает.

Журанков: И ему снова баллов не хватит.

Боброва: У него есть такая проблема. Если мы видим Марка Кондратюка, который борется, выгрызает эти элементы, то, если у Гриши не идёт, значит, не идёт. И даже если с помарками, как у Жени Семененко, то рука, то сдвоил там, где четверной, то Гришу обычно куда-то вниз убирают. И ему, чтобы показывать такие 300 баллов, нужно катать две программы чисто, всегда.

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