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«Это что, хуже, чем у Кондратюка и Семененко?» Журанков — об оценках Ветлугина

«Это что, хуже, чем у Кондратюка и Семененко?» Журанков — об оценках Ветлугина
Матвей Ветлугин.
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Андрей Журанков и Екатерина Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» обсудили мужской турнир на этапе Гран-при России в Москве. Журанков также резко высказался об оценках фигуриста Матвея Ветлугина.

Журанков: Я не согласен с компонентами Ветлугина. Нужно выше. Когда он катал свою короткую программу, я написал — «западник». Если брать хореографию, то он делает так, как там учат катать программу. Но Матвей настолько органичный в этом, настолько свободный и раскованный в этой «Сиреневой луне», что… ну это что, хуже, чем у Кондратюка и Семененко? Это что, настолько хуже, чем у Жени Семененко? Он что, не додал эмоций? Он где-то провалил эту программу? Я бы ему и Савосину ставил 45-45,5 балла.

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