Журанков поставил короткую программу Петросян в один ряд с Липницкой и Валиевой

Андрей Журанков и Екатерина Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» обсудили выступления женщин на этапе Гран-при в Москве. Журанков высоко оценил короткую программу действующей чемпионки России Аделии Петросян.

Журанков: Считаю, что это одна из лучших постановок «Хрустального». У них есть вершины, которые были достигнуты ранее: Липницкая, “Девочка на шаре” Валиевой, “Красная балерина” Загитовой. Программа Аделии — один из подобных шедевров с драматургической точки зрения, как именно она построена.

Боброва: Мне нечего добавить. Я в таком же восхищении, как и ты.

Журанков: Мне Петросян нравится как на льду, так и вне его. То, как она даёт интервью в этом сезоне – это прекрасно. Она искренняя. Она говорит то, что думает.

Боброва: Мне тоже очень нравится то, какая она по-хорошему взрослая в короткой этой программе. Я бы даже не сравнивала её с прошлогодней – вообще другой человек. Аделия сейчас совершенно другая, за ней приятно наблюдать.