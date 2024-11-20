«У них был настрой на сиюминутный результат». Арутюнян — о карьерах российских фигуристок

Тренер Рафаэль Арутюнян высказался о коротких карьерах российских фигуристок-одиночниц.

«Сотникова, Липницкая, Медведева искренне хотели бы остаться в фигурном катании на долгий срок, но ни у кого не получилось? У этих девочек, как мне кажется, изначально был иной настрой. Не на долгую жизнь в спорте, а на конкретный, достаточно сиюминутный результат. Опять же, могу быть неправ, но рассуждаю так, как воспринимаю спорт сам.

Много лет назад у меня был хороший старший друг — сильный и очень незаурядный фигурист, который, к сожалению, рано ушёл из жизни. Как-то мы вместе были на сборах, и я предложил пойти побегать. А он ответил: «Знаешь, я за свою жизнь уже так набегался, что лучше посплю». Для меня это был шок. Я реально не понимал, как спортсмен вообще может сказать, что он набегался», — приводит слова Арутюняна RT.

Олимпийская чемпионка Игр в Сочи 28-летняя Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры в марте 2020 года. Последний раз в профессиональных соревнованиях участвовала в сезоне-2015/2016, но об окончательном решении закончить профессиональную карьеру объявила только в 2020 году после перенесённой операции на позвоночнике.

Олимпийская чемпионка 2014 года в командном турнире Юлия Липницкая закончила карьеру в 19-летнем возрасте.

Двукратная чемпионка мира, призёр Олимпийских игр Евгения Медведева в августе 2021 года сообщила о пропуске предстоящего сезона. Спортсменка не была включена в состав сборной России на олимпийский сезон-2021/2022. В апреле 2023 года фигуристка объявила о завершении любительской спортивной карьеры.