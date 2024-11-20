Боброва — о четверном флипе Петросян: ей нужна мотивация

Андрей Журанков и Екатерина Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» обсудили необходимость четверного флипа для Аделии Петросян. По мнению Бобровой, действующей чемпионке России нужен этот элемент ультра-си для мотивации.

Боброва: Нужен ли Аделии четверной флип? Она сказала, что ей не хватает конкуренции. И поэтому она хочет его прыгнуть, чтобы была мотивация кататься. С таким катанием ей вообще это не нужно. Она должна себя чем-то мотивировать — я могу объяснить это только этим.

Журанков: Я бы не портил впечатление от проката и выступил бы чисто.

Боброва: Она это сделает на чемпионате России.

Журанков: Если она погонится за четверным флипом, то может испортить себе прокат.

Боброва: И что? Она докатает чисто дальше и всё равно, скорее всего, выиграет.