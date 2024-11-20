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Арутюнян: если стремиться быть для всех хорошим, спортивная жизнь может пойти прахом

Арутюнян: если стремиться быть для всех хорошим, спортивная жизнь может пойти прахом
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Тренер по фигурному катанию Рафаэль Арутюнян рассказал, должен ли спортсмен стремиться к тому, чтобы оставаться для всех хорошим.

«Спортсменам обычно бывает непросто принимать самостоятельные решения, даже когда речь не идёт о смене привычной обстановки. В такие моменты человек должен понимать, что на кону его собственная жизнь. Именно это стоит положить на одну чашу весов, а на вторую — желание оставаться для всех хорошим. Но если ставить во главу угла be nice (будь хорошим. — Прим. «Чемпионата») по отношению к тренеру, друзьям, родителям и ко всем прочим, спортивная жизнь может пойти прахом. Тем более в нашем виде спорта, где против тебя не только соперники, но иногда — целые коалиции судей и федераций из разных стран», — приводит слова Арутюняна RT.

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