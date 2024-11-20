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Рафаэль Арутюнян рассказал, какие люди становятся в фигурном катании долгожителями

Рафаэль Арутюнян рассказал, какие люди становятся в фигурном катании долгожителями
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Американский тренер по фигурному катанию Рафаэль Арутюнян прокомментировал свои слова, что экс-россиянка Софья Самоделкина недостаточно воспитана, чтобы быть в спорте долгожителем.

«В моём понимании, понятие профессионализма в нашем деле формулируется очень просто: живёт человек ради спорта или нет. Когда спортсмен приходит ко мне и говорит, что его мотивация заключается в том, чтобы восстановить четверной прыжок, выиграть какой-то конкретный турнир или стать узнаваемым, — это, на мой взгляд, ерунда. А вот если он воспитан с мыслью, что спорт — смысл его жизни, никакая дополнительная мотивация вообще не нужна. Как раз такие люди и становятся в фигурном катании долгожителями», — приводит слова Арутюняна RT.

Напомним, в начале октября Самоделкина ездила на стажировку к Рафаэлю Арутюняну. Ранее она тренировалась у Евгения Плющенко, но покинула его академию в том числе ради подготовки с американским специалистом.

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