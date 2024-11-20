Журанков: если Хавронина и Нарижный опередят Степанову и Букина — удивляться не стоит

Андрей Журанков и Екатерина Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» обсудили танцевальный турнир на этапе Гран-при в Москве. Журанков считает, что Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный могут обойти лидеров — Александру Степанову и Ивана Букина.

Журанков: Результат логичный. Если Хавронина/Нарижный опередят Степанову и Букина в ритм-танце – удивляться не стоит. Но они, скорее всего, не обойдут. Это танцы, Александр и Иван — первая пара страны.

Боброва: Этот старт показательный. Степанова и Букин вышли и показали всем, где раки зимуют

Журанков: В произвольном танце – 100%.

Боброва: Я буду топить за Степанову и Букина, потому что они выходят брать своё. Они мастера. Саша говорит, что где-то понервничала, но они всё равно делают максимум на данный момент играючи. Улучшаются от соревнования к соревнованию. И берут своё.

Журанков: Хавронина и Нарижный подобрались к ним очень близки в ритм-танце: он у них свежее, быстрее. По произвольному вопросов нет. После драйва Иры и Дэвида создаётся впечатление, что Саша и Ваня катаются медленнее. Чисто, красиво, но медленнее.