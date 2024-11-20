Боброва: Кондратюк правильно упал — сгруппировался, упал на плечо. Скоро зима

Андрей Журанков и Екатерина Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» обсудили выступления мужчин на этапе Гран-при в Москве. Боброва отдельно оценила прокат бронзового призёра Олимпийских игр Марка Кондратюка.

Боброва: Большой респект Марку Кондратюку что он идёт на такой контент, за то, что он в буквальном смысле выгрызает эти элементы. Однако при таком качестве исполнения ему этого тоже будет не хватать. Спасибо большое за вращение. Но возвращаясь к прыжкам. У него на трёх прыжках из его контента в произвольной программе выезд был на месте.

Журанков: Давай зафиксируем, что в короткой всё было отлично. Четверной лутц, четверной сальхов, всё на четвёртый уровень, последнее вращение на третий – для него всё равно хорошо.

Боброва: В произвольной было ужасное падение со второго тройного акселя. Он в круг пошёл. На самом деле он правильно упал. Сгруппировался при падении, упал на плечо, самое правильное положение при падении, запомните – скоро зима. Но с тройных акселей падать не надо.

Один из прыжков я видела, что он прыгал прямо на месте, зубцом цепляясь, и подскакивая на нём, потому что хода, чтобы его выкатило, не хватало. На самом деле за это должны ставить минус. При таком прыжке плюсов быть не должно. И всё-таки спасибо за то, что боролся, за вращения, за то, что продолжает показывать невероятный контент с прекрасным флипом и лутцем.