Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Журанков: Семененко получает оценки как чемпион мира. У нас же должен быть свой чемпион

Журанков: Семененко получает оценки как чемпион мира. У нас же должен быть свой чемпион
Евгений Семененко.
Аудио-версия:
Комментарии

Андрей Журанков и Екатерина Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» обсудили выступление двукратного чемпиона России Евгения Семененко. Они отметили, что фигурист группы Алексея Мишина получает достаточно высокие баллы.

Материалы по теме
Петросян учинила разгром, Семененко взял золото с грязным прокатом! Гран-при в Москве
Петросян учинила разгром, Семененко взял золото с грязным прокатом! Гран-при в Москве

Журанков: Когда я смотрел «Дюну» Семененко, то для себя понял, что она на его фигуре, длинных руках смотрится как вихрь. Он начинает показывать такой амплитудный вихрь, что это смотрится очень внушительно.

И я отмечаю для себя, в сравнении с Гришей Фёдоровым, что короткую Семененко отличает разнообразие движений. В произвольной есть вопросы к Семененко, на первые четыре прыжка он заходит с опущенными руками.

А в короткой столько движений, подпрыжки, перевороты, такая энергичная, обалденная дорожка шагов. На контрольных прокатах я не воспринял его «Дюну» в полной мере, но сейчас она начинает играть всё сильнее и сильнее за счёт энергетики, амплитудности движений.

Боброва: 106,74.

Журанков: Он у нас в России чемпион мира. Получает оценки как чемпион мира. Мы же как судим, у нас должен быть свой чемпион мира.

Боброва: На данном этапе это Семененко. На московском этапе – Семененко.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android