Журанков: Семененко получает оценки как чемпион мира. У нас же должен быть свой чемпион

Андрей Журанков и Екатерина Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» обсудили выступление двукратного чемпиона России Евгения Семененко. Они отметили, что фигурист группы Алексея Мишина получает достаточно высокие баллы.

Журанков: Когда я смотрел «Дюну» Семененко, то для себя понял, что она на его фигуре, длинных руках смотрится как вихрь. Он начинает показывать такой амплитудный вихрь, что это смотрится очень внушительно.

И я отмечаю для себя, в сравнении с Гришей Фёдоровым, что короткую Семененко отличает разнообразие движений. В произвольной есть вопросы к Семененко, на первые четыре прыжка он заходит с опущенными руками.

А в короткой столько движений, подпрыжки, перевороты, такая энергичная, обалденная дорожка шагов. На контрольных прокатах я не воспринял его «Дюну» в полной мере, но сейчас она начинает играть всё сильнее и сильнее за счёт энергетики, амплитудности движений.

Боброва: 106,74.

Журанков: Он у нас в России чемпион мира. Получает оценки как чемпион мира. Мы же как судим, у нас должен быть свой чемпион мира.

Боброва: На данном этапе это Семененко. На московском этапе – Семененко.