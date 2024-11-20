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Алина Горбачёва: болела всю прошлую неделю, но очень хочу в Питер

Алина Горбачёва: болела всю прошлую неделю, но очень хочу в Питер
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Победительница первенства России среди юниоров Алина Горбачёва рассказала, что заболела перед Гран-при в Петербурге. При этом фигуристка выразила желание выступить на турнире.

«Я болела всю прошлую неделю, ещё не выздоровела до конца, но очень хочу в Питер, поэтому вышла в супертёплом луке, хоть немного раскататься. Какой у нас не самый теплый [климат]», – написала Горбачёва в своем телеграм-канале.

Этап серии Гран-при России в Санкт-Петербурге пройдёт 23-24 ноября. Горбачёва пропустила этап в Казани из-за травмы, а затем выступила в Красноярске, где заняла второе место.

Алина — чемпионка и призёр первенства России, а также бронзовый призёр Спартакиады учащихся.

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