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Загитова заявила, что предпочитает «говорить делами, а не словами»

Загитова заявила, что предпочитает «говорить делами, а не словами»
Алина Загитова.
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Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала о своём расписании дня. Она отметила, что у неё достаточно много проектов, идей и в том числе — учёба.

«Сегодня я спала часа три, наверное. Вчера были съёмки, сорвала голос. У меня всё отлично, много идей и проектов, а также тренировок, в том числе и учёба. Есть чем заняться, тайм-менеджмент у меня на максималках всегда. Я предпочитаю говорить делами, а не словами», – сказала Загитова.

Алина — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Юн А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»).

Загитова последний раз принимала участие в соревнованиях в 2019 году. Официально о завершении карьеры фигуристка не объявляла.

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