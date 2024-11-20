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Малеина и Самохин стали лучшими в ритм-танце на шестом этапе Гран-при России среди юниоров

Малеина и Самохин стали лучшими в ритм-танце на шестом этапе Гран-при России среди юниоров
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Танцевальный дуэт Елизавета Малеина и Матвей Самохин стал промежуточным лидером шестого, заключительного этапа юниорской серии Гран-при России – 2024/2025 по фигурному катанию, который проходит в Санкт-Петербурге (СК «Юбилейный»).

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-24/25. Этап 6, Санкт-Петербург
Юниоры. Танцы на льду. Ритм-танец
20 ноября 2024, среда. 17:30 МСК
Окончено

Малеина и Самохин стали лучшими в ритм-танце, их выступление судьи оценили в 71,12 балла.

Фигурное катание. Гран-при России среди юниоров. Шестой этап. Санкт-Петербург. Танцы на льду. Ритм-танец:

  1. Елизавета Малеина/Матвей Самохин (Московская область) — 71,12 балла.
  2. Варвара Слуцкая/Глеб Гончаров (Москва) — 64,17.
  3. Камилла Шарафутдинова/Родион Мурасалимов (Удмуртская Республика — Москва) — 63,48.

Свои произвольные танцы юниоры представят уже завтра, 21 ноября. Старт прокатов запланирован на 13:00.

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