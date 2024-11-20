Алина Загитова опубликовала снимки с эпатажной фотосессии в коротком платье

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, чемпионка мира российская фигуристка Алина Загитова опубликовала в своём телеграм-канале снимки с новой фотосессии. На них она запечатлена в коротком чёрном платье с откровенным вырезом, шубе, высоких блестящих сапогах.

Фото: из личного архива Алины Загитовой

Фото: из личного архива Алины Загитовой

Фото: из личного архива Алины Загитовой

Фото: из личного архива Алины Загитовой

Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Юн А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»).

В 2024 году Алина презентовала собственное ледовое шоу под названием «Хранители времени». Впоследствии продюсер Яна Рудковская намекнула, что фигуристка допустила много заимствований из их шоу с Евгением Плющенко.