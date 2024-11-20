Касинс и Брегей выиграли короткую программу этапе Гран-при в Санкт-Петербурге

Фигуристы София Диана Касинс и Александр Брегей выиграли короткую программу на этапе юниорского Гран-при России, который проходит в Санкт-Петербурге. За свой прокат спортсмены набрали 64,71 балла. Второе место заняли Кира Доможирова и Илья Вегера с результатом 64,65 балла. Тройку лидеров замкнули Ольга Сабада и Павел Астахов, получившие от судей 62,65 балла.

Юниоры. Пары, короткая программа. Этап 6, Санкт-Петербург

1. София Диана Касинс/Александр Брегей – 64,71.

2. Кира Доможирова/Илья Вегера – 64,65.

3. Ольга Сабада/Павел Астахов – 62,65.

4. Евгения Лоскутова /Валерий Назаров – 57,02.

5. Альбина Камалдинова/Дмитрий Родионов – 54,75.

6. Дарья Самохвалова/Роман Романычев – 49,22.

7. Варвара Илюшко/Роман Орлов – 43,30.

8. Анастасия Егорова/Дмитрий Сухов – 43,27.