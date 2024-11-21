«Не болейте». Алина Загитова опубликовала видео с капельницей

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, чемпионка мира российская фигуристка Алина Загитова опубликовала в своём телеграм-канале видео из дома, на котором делает себе капельницу. Подробности состояния своего здоровья Загитова раскрывать не стала.

«Не болейте», — только подписала видео Загитова, добавив эмодзи «молитва».

Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Юн А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»).

В 2024 году Загитова презентовала собственное ледовое шоу под названием «Хранители времени». Впоследствии продюсер Яна Рудковская намекнула, что фигуристка допустила много заимствований из их шоу с Евгением Плющенко.