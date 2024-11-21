Загитова не исключает возможности стать певицей и начать музыкальную карьеру

Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала о текущих проектах, включая развитие собственной школы фигурного катания в Казани. Кроме того, спортсменка ответила на вопрос о карьере певицы. По её словам, она не исключает возможности продолжать музыкальную деятельность.

«Чем занимаюсь сейчас? У меня всё отлично. Много идей, много проектов, много тренировок, в том числе и учёба. Поэтому есть чем заняться, тайм-менеджмент на максималках у меня всегда. И предпочитаю говорить больше делами, а не словами. Поэтому всё увидите в ближайшее время.

На данный момент я учусь в спортивном университете РАНХиГС. Она сейчас называется «Академия президента», на факультете продюсирования и культурной политики. На данный момент я уже закончила и поступила в магистратуру.

Что будет после? На данный момент у нас в разработке школа фигурного катания в Татарстане, а именно в Казани. И в дальнейшем я постараюсь максимально уделить внимание детям и передать свой опыт. Поэтому для меня сейчас это важно.

Музыкальная карьера? На данный момент я сфокусирована на чуть-чуть другом направлении. Поэтому всё в этой жизни возможно. Если будет побольше свободного времени, почему бы и нет?» — приводит слова Загитовой «Комсомольская правда».