Загитова не считает, что её заменили на Медведеву в роли ведущей «Ледникового периода»

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, чемпионка мира российская фигуристка Алина Загитова высказалась о Евгении Медведевой в роли ведущей «Ледникового периода».

— Что вы вообще об этом думаете? Может, вы видели уже Евгению в роли ведущей? И вообще, как вы к этому относитесь? Развейте слухи, так сказать.

— Я очень благодарна этому телепроекту за тот опыт, который он мне дал. Действительно, взять девушку, у которой практически нет опыта в телевидении, это огромный риск для них в какой-то степени. Но они это сделали, дали мне шанс, за что я им благодарна. И немного не согласна с вашей формулировкой — заменили. Наша жизнь — она такая, очень интересная, и не знаешь, что может быть завтра. Поэтому тут даже не могу на это ответить. Желаю этому проекту процветания и больших-больших… просмотров, успехов.

Напомним, ведущими нового сезона шоу «Ледниковый период» стали Евгения Медведева и Алексей Ягудин.