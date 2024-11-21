Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Пётр Чернышёв оценил шансы Камилы Валиевой на возвращение в большой спорт

Пётр Чернышёв оценил шансы Камилы Валиевой на возвращение в большой спорт
Аудио-версия:
Комментарии

Российский тренер и хореограф Пётр Чернышёв считает, что российская фигуристка чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева имеет хорошие шансы на возвращение в большой спорт.

«По моим наблюдениям, Камила — невероятно сильный человек. И цель, которую она себе поставила, невероятно сложная. Но я думаю, терпение и труд всё перетрут, время покажет. Она знает, что её поддерживает большое количество зрителей, друзей. Я бы очень хотел, чтобы у неё всё получилось», — сказал Чернышёв в интервью ТАСС.

Напомним, 29 января стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок отсчитывается с 25 декабря 2021 года. С этой же даты аннулированы все результаты одиночницы на турнирах, включая Олимпийские игры в Пекине. Валиева сможет вернуться на соревнования в конце 2025 года.

Материалы по теме
Камила Валиева заявила о планах вернуться в спорт после дисквалификации
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android