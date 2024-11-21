Пётр Чернышёв оценил шансы Камилы Валиевой на возвращение в большой спорт

Российский тренер и хореограф Пётр Чернышёв считает, что российская фигуристка чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева имеет хорошие шансы на возвращение в большой спорт.

«По моим наблюдениям, Камила — невероятно сильный человек. И цель, которую она себе поставила, невероятно сложная. Но я думаю, терпение и труд всё перетрут, время покажет. Она знает, что её поддерживает большое количество зрителей, друзей. Я бы очень хотел, чтобы у неё всё получилось», — сказал Чернышёв в интервью ТАСС.

Напомним, 29 января стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок отсчитывается с 25 декабря 2021 года. С этой же даты аннулированы все результаты одиночницы на турнирах, включая Олимпийские игры в Пекине. Валиева сможет вернуться на соревнования в конце 2025 года.