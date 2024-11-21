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Трусова показала новый образ c кудрявыми волосами

Трусова показала новый образ c кудрявыми волосами
Александра Трусова.
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Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Игнатова (в девичестве — Трусова) показала свой новый образ. Фигуристка опубликовала ролик в совместном с супругом Макаром Игнатовым TikTok аккаунте, на котором позирует с кудрявыми волосами.

Игнатова — серебряный призёр Олимпийских игр — 2022, бронзовый призёр чемпионата мира, серебряный и бронзовый призёр чемпионата Европы, а также бронзовый призёр финала Гран-при. Фигуристка последний раз выступала на соревнованиях в сезоне-2022/2023.

В текущем сезоне Александра выступила на контрольных прокатах сборной России, однако на этапах серии Гран-при не выступала. Ранее в СМИ появилась информация, что Игнатова не планирует соревноваться в сезоне-2024/2025.

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