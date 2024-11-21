Олимпийская чемпионка — 2022 Вэньцзин Суй встала в пару с Цзэнь Ли

Олимпийская чемпионка Вэньцзин Суй приняла решение возобновить карьеру и встать в пару с новым партнёром. На сайте Международного союза конькобежцев (ISU) говорится, что спортсменка теперь будет кататься с 25-летним фигуристом Цзэнь Ли.

29-летняя Вэньцзин Суй ранее выступала в паре с Хань Цун. Вместе китайские фигуристы завоевали золото на Олимпиаде-2022 в Пекине и побили мировой рекорд в короткой программе и по сумме баллов. Также спортсмены были серебряными призёрами Игр-2018 в Пхёнчхане и выиграли два золота на чемпионатах мира.

Пара с ранних лет карьеры отличалась от других наличием в их программах сложных элементов, таких как четверные подкрутки и выброс. В 2022 году дуэт завершил карьеру. Хань Цун является членом технического комитета ISU.