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Олимпийская чемпионка — 2022 Вэньцзин Суй встала в пару с Цзэнь Ли

Олимпийская чемпионка — 2022 Вэньцзин Суй встала в пару с Цзэнь Ли
Вэньцзин Суй.
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Олимпийская чемпионка Вэньцзин Суй приняла решение возобновить карьеру и встать в пару с новым партнёром. На сайте Международного союза конькобежцев (ISU) говорится, что спортсменка теперь будет кататься с 25-летним фигуристом Цзэнь Ли.

29-летняя Вэньцзин Суй ранее выступала в паре с Хань Цун. Вместе китайские фигуристы завоевали золото на Олимпиаде-2022 в Пекине и побили мировой рекорд в короткой программе и по сумме баллов. Также спортсмены были серебряными призёрами Игр-2018 в Пхёнчхане и выиграли два золота на чемпионатах мира.

Пара с ранних лет карьеры отличалась от других наличием в их программах сложных элементов, таких как четверные подкрутки и выброс. В 2022 году дуэт завершил карьеру. Хань Цун является членом технического комитета ISU.

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