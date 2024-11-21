«Умею делать на полу, но просили не исполнять на льду». Семененко — о сальто

Двукратный чемпион России Евгений Семененко рассказал, как относится к сложным хореографическим элементам, которые становятся «фишкой» фигуристов. По его словам, он пробовал исполнять опасный трюк — сальто — на полу, но по просьбе тренера Татьяны Мишиной не будет делать его во время прокатов и показательных выступлений.

— Гидроблейд Ханю, сальто Сяо Хим Фа, бедуинский прыжок с обратным переворотом Малинина — как относишься к таким фишкам фигуристов, из раза в раз вставляемым ими в свои программы? Как к элементу, подчёркивающую индивидуальность спортсмена или нежеланием придумывать новые «фишки» для каждой программы? Не планируете с Алексеем Николаевичем придумать такую постоянную «фишку» для твоих программ?

— Как правило, такие фишки начинают использовать и другие спортсмены, то же сальто стали делать многие, когда его разрешили в соревновательных программах. Лично мне нравятся такие хореоэлементы, как гидроблейд, кораблики и «ногомах» (смеётся). Сальто на полу делать умею, исполнял не один раз. Но близкие мне люди очень просили, чтобы я не делал это на льду. Я бы, конечно, попробовал, Татьяна Николаевна попросила не исполнять, — сказал Семененко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.

Семененко стал победителем премии «Чемпионата» «Король и королева фигурки» — 2023. В торжественной обстановке команда редакции вручила Евгению приз, а затем пообщалась с фигуристом, задав вопросы от читателей издания.