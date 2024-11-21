Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Малеина и Самохин победили в танцах на льду на Гран-при России среди юниоров

Малеина и Самохин победили в танцах на льду на Гран-при России среди юниоров
Аудио-версия:
Комментарии

Фигуристы Елизавета Малеина и Матвей Самохин выиграли в танцах на льду на этапе юниорского Гран-при России, который проходит в Санкт-Петербурге. За свой прокат спортсмены набрали 175,80 балла. Второе место заняли Варвара Слуцкая и Глеб Гончаров с результатом 161,84 балла. Тройку лидеров замкнули Камилла Шарафутдинова и Родион Мурасалимов, получившие от судей 158,24 балла.

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-24/25. Этап 6, Санкт-Петербург
Юниоры. Танцы на льду. Произвольный танец
21 ноября 2024, четверг. 13:00 МСК
Окончено

Юниоры. Танцы на льду, произвольный танец. Этап 6, Санкт-Петербург

1. Елизавета Малеина – Матвей Самохин – 175,80.

2. Варвара Слуцкая – Глеб Гончаров – 161,84.

3. Камилла Шарафутдинова – Родион Мурасалимов – 158,24.

4. Лилия Литенко – Игнат Пахомов – 155,61.

5. Ева Плесовских – Марк Желтышев – 155,05.

6. Анна Билибина – Дмитрий Кашаев – 151,37.

7. Полина Пилипенко – Владислав Михайлов – 150,76.

8. Анна Соболева – Матвей Чураков – 150,39.

Материалы по теме
От сальто до «Мастера и Маргариты». Евгений Семененко получил награду «Король фигурки»!
Эксклюзив
От сальто до «Мастера и Маргариты». Евгений Семененко получил награду «Король фигурки»!
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android