«Сладкое обожаю, но в умеренных количествах». Семененко — о борьбе со стрессом

Двукратный чемпион России Евгений Семененко поделился способами борьбы со стрессом после соревнований и интенсивных тренировок.

— Как справляетесь со стрессом и волнением? Едите сладкое, пьёте воду, слушаете музыку, делаете дыхательную гимнастику?

— В плане стресса выбрал следующую позицию — после неудач обычно идут положительные моменты. Отвлекаюсь на что-то: на учёбу, на те же хобби — футбол, компьютерные игры, всё чередуется. Сладкое обожаю, но в умеренных количествах, — сказал Семененко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.

Семененко стал победителем премии «Чемпионата» «Король и королева фигурки» — 2023. В торжественной обстановке команда редакции вручила Евгению приз, а затем пообщалась с фигуристом, задав вопросы от читателей издания.