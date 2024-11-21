«Бегала по дому и кричала: «Хочу быть как мама!» Дочь Слуцкой — о карьере фигуристки

Дочь Ирины Слуцкой Варвара Слуцкая рассказала, как начала заниматься фигурным катанием и повлияла ли на это решение её мама.

— Варвара, насколько твоя мама Ирина Слуцкая повлияла на твоё решение заниматься фигурным катанием?

— Вообще ни насколько, помню, в детстве я надевала мамины костюмы, бегала по дому и кричала: «Хочу быть как мама!» В итоге она меня отправила на фигурное катание со словами: «Если тебе что-то не нравится, обязательно говори». Мне понравилось, всё закрутилось, теперь занимаюсь танцами.

— Мама смотрит твои выступления?

— Нет, она обычно не смотрит мои выступления. Если у неё работа, она работает, не смотрит, пересматривает потом после соревнований, вчера написала мне: «О, ты уже откатала?» (улыбается). Так и живём, — передаёт слова Слуцкой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

На тот же вопрос ответил партнёр Варвары Глеб Гончаров:

— Глеб, с чего у вас с братом (Егором Гончаровым. — Прим. «Чемпионата») началось увлечение фигурным катанием?

— Третий брат навёрстывает наше отсутствие в школе и занимается плаванием. В фигурное катание Егор пошёл по рекомендации врача, я за ним пошёл, чтобы ему проще было.

Слуцкая и Гончаров выступают на финальном этапе Гран-при России среди юниоров, который проходит в Санкт-Петербурге. После ритм-танца они занимают второе промежуточное место.