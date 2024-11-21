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Касинс и Брегей выиграли юниорский этап Гран-при в Санкт-Петербурге среди спортивных пар

Касинс и Брегей выиграли юниорский этап Гран-при в Санкт-Петербурге среди спортивных пар
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Фигуристы София Диана Касинс и Александр Брегей выиграли короткую программу на этапе юниорского Гран-при России, который проходит в Санкт-Петербурге. За свой прокат спортсмены набрали 183,58 балла. Второе место с результатом 179,51 балла заняли Кира Доможирова и Илья Вегера, тренирующиеся в пермской группе Павла Слюсаренко. Тройку лидеров замкнули Ольга Сабада и Павел Астахов, получившие от судей 177,35 балла.

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-24/25. Этап 6, Санкт-Петербург
Юниоры. Пары. Произвольная программа
21 ноября 2024, четверг. 15:40 МСК
Окончено

Юниоры. Пары, произвольная программа. Этап 6, Санкт-Петербург

1. София Диана Касинс/Александр Брегей – 183,58.

2. Кира Доможирова/Илья Вегера – 179,51.

3. Ольга Сабада/Павел Астахов – 177,35.

4. Альбина Камалдинова/Дмитрий Родионов – 160,95.

5. Евгения Лоскутова /Валерий Назаров – 159,91.

6. Дарья Самохвалова/Роман Романычев – 146,84.

7. Анастасия Егорова/Дмитрий Сухов – 131,56.

8. Варвара Илюшко/Роман Орлов – 123,00.

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