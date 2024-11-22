Тарасова — о Медведевой и Загитовой в роли ведущих: Женю оценю хорошо, у неё всё получится

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила деятельность олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой и двукратной чемпионки мира и Европы Евгении Медведевой в качестве телеведущих.

«Ведущую Евгению Медведеву оценю хорошо. Ей нравится, у неё всё получается. Женя хорошо и свободно себя чувствует себя в этой роли. Сравнить её с Загитовой? Не отношусь к тем многим, кто их сравнивает. Это не соревнование. Если говорить про ведущую Загитову, то, мне кажется, она с собой справилась. В самом начале у Алины была некоторая неуверенность, что бывает абсолютно у любого человека. Она у неё ушла, и теперь Загитова тоже хорошо ведёт», — приводит слова Тарасовой Sport24.

Напомним, ведущими нового сезона шоу «Ледниковый период» стали Евгения Медведева и Алексей Ягудин. Ранее проект вела Алина Загитова.