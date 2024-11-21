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Дочь Бережной — о кровотечении перед прокатом: врачи сказали, что эту проблему не решить

Дочь Бережной — о кровотечении перед прокатом: врачи сказали, что эту проблему не решить
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Спортивная пара София Диана Касинс (дочь Елены Бережной) и Александр Брегей после победы на юниорском этапе Гран-при России в Санкт-Петербурге высказались о том, что ранее, на этапе в Казани у Софии пошла кровь из носа перед прокатом произвольной программы. Её не могли остановить, девушка каталась с кровью, пара заняла тогда четвёртое место.

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-24/25. Этап 3, Казань
Юниоры. Пары. Произвольная программа
31 октября 2024, четверг. 15:40 МСК
Окончено

Касинс: Немного обидно было из-за того, что это всё произошло, хотелось исправить, начать заново.

Брегей: Всё бывает, мы живые, не роботы. К каждой ситуации нужно быть готовыми, на первом этапе случилась такая ситуация, старались не зацикливаться на этом и сейчас отработать на этапе в Питере.

Касинс: Как вышли в Казани на прокат? Пыталась отключиться от того, что происходит у меня. Старалась сосредоточиться, но не везде получалось. Очень сильно пытались решить проблему после Казани, но все врачи говорили, что никак не решить. Просто так сосуды расположены», — передаёт слова фигуристов корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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