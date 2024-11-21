«Чёрная мамба». Евгения Медведева опубликовала фото в эффектном платье с вырезом

Серебряный призёр Олимпиады-2018 двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала в социальных сетях снимки с новой фотосессии. На них Евгения позирует в эффектном обтягивающем платье чёрного цвета с глубоким вырезом на спине.
«Чёрная мамба», — подписала фотографии Медведева.
Фото: из личного архива Евгении Медведевой
Фото: из личного архива Евгении Медведевой
Медведева, помимо серебра с Игр-2018, имеет два титула чемпионки России и Европы.
Ранее, 15 ноября, на «ЦСКА-Арене» в Москве прошло ледовое шоу Евгении Медведевой, которое было посвящено 25-летию фигуристки. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с репортажем с прошедшего мероприятия: