«Чёрная мамба». Евгения Медведева опубликовала фото в эффектном платье с вырезом

Серебряный призёр Олимпиады-2018 двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала в социальных сетях снимки с новой фотосессии. На них Евгения позирует в эффектном обтягивающем платье чёрного цвета с глубоким вырезом на спине.

«Чёрная мамба», — подписала фотографии Медведева.

Фото: из личного архива Евгении Медведевой

Фото: из личного архива Евгении Медведевой

Медведева, помимо серебра с Игр-2018, имеет два титула чемпионки России и Европы.

Ранее, 15 ноября, на «ЦСКА-Арене» в Москве прошло ледовое шоу Евгении Медведевой, которое было посвящено 25-летию фигуристки. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с репортажем с прошедшего мероприятия: