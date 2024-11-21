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Дзепка выиграла короткую программу на ЮГПР в Санкт-Петербурге, Базылюк — только третья

Дзепка выиграла короткую программу на ЮГПР в Санкт-Петербурге, Базылюк — только третья
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Фигуристка София Дзепка выиграла короткую программу на этапе юниорского Гран-при России, который проходит в Санкт-Петербурге. За свой прокат спортсменка набрала 72,33 балла. На втором месте расположилась Алёна Принёва, получившая от судей 71,38 балла. Тройку лидеров с результатом 70,33 балла неожиданно замкнула Маргарита Базылюк, тренирующаяся в группе заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. Спортсменка приземлила каскад с тройным акселем, но допустила степ-аут на тройном флипе.

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-24/25. Этап 6, Санкт-Петербург
Девушки. Короткая программа
21 ноября 2024, четверг. 17:50 МСК
Окончено
1
София Дзепка
Москва
72.33
2
Алёна Принева
Москва
71.38
3
Маргарита Базылюк
Москва
70.33

Юниоры. Девушки, короткая программа. Этап 6, Санкт-Петербург

1. София Дзепка – 72,33.

2. Алёна Принёва – 71,38.

3. Маргарита Базылюк – 70,33.

4. Диана Мильто – 67,78.

5. Любовь Рубцова – 66,60.

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