Дзепка выиграла короткую программу на ЮГПР в Санкт-Петербурге, Базылюк — только третья

Фигуристка София Дзепка выиграла короткую программу на этапе юниорского Гран-при России, который проходит в Санкт-Петербурге. За свой прокат спортсменка набрала 72,33 балла. На втором месте расположилась Алёна Принёва, получившая от судей 71,38 балла. Тройку лидеров с результатом 70,33 балла неожиданно замкнула Маргарита Базылюк, тренирующаяся в группе заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. Спортсменка приземлила каскад с тройным акселем, но допустила степ-аут на тройном флипе.

Юниоры. Девушки, короткая программа. Этап 6, Санкт-Петербург

1. София Дзепка – 72,33.

2. Алёна Принёва – 71,38.

3. Маргарита Базылюк – 70,33.

4. Диана Мильто – 67,78.

5. Любовь Рубцова – 66,60.