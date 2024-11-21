Экс-россияне Метёлкина/Берулава победили в короткой программе на Warsaw Cup

Бывшие российские фигуристы, ныне выступающие за Грузию, Анастасия Метёлкина и Лука Берулава одержали победу в короткой программе на турнире серии «челленджер» PGE Warsaw Cup, который проходит в Варшава (Польша). За своё выступление в сумме спортсмены набрали 67,17 балла.

Фигурное катание. PGE Warsaw Cup. Варшава (Польша).

Спортивные пары. Короткая программа. Результаты:

Анастасия Метёлкина/Лука Берулава (Грузия) — 67,17 балла. Анастасия Вайпан-Ло/Люк Дигби (Великобритания) — 66,54. Оксана Вуйамоз/Том Бувар (Канада) — 58,60.

Напомним, на предыдущем этапе Гран-при ISU в Токио (Япония) Метёлкина и Берулава неожиданно одержали победу, оставив на втором месте чемпионов мира 2023 года, японскую пару Рику Миуру и Рюити Кихару.