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Экс-россияне Метёлкина/Берулава победили в короткой программе на Warsaw Cup

Экс-россияне Метёлкина/Берулава победили в короткой программе на Warsaw Cup
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Бывшие российские фигуристы, ныне выступающие за Грузию, Анастасия Метёлкина и Лука Берулава одержали победу в короткой программе на турнире серии «челленджер» PGE Warsaw Cup, который проходит в Варшава (Польша). За своё выступление в сумме спортсмены набрали 67,17 балла.

Фигурное катание. PGE Warsaw Cup. Варшава (Польша).
Спортивные пары. Короткая программа. Результаты:

  1. Анастасия Метёлкина/Лука Берулава (Грузия) — 67,17 балла.
  2. Анастасия Вайпан-Ло/Люк Дигби (Великобритания) — 66,54.
  3. Оксана Вуйамоз/Том Бувар (Канада) — 58,60.

Напомним, на предыдущем этапе Гран-при ISU в Токио (Япония) Метёлкина и Берулава неожиданно одержали победу, оставив на втором месте чемпионов мира 2023 года, японскую пару Рику Миуру и Рюити Кихару.

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