Никита Сарновский выиграл короткую программу на юниорском Гран-при в Санкт-Петербурге

Фигурист Никита Сарновский, тренирующийся у Евгения Плющенко, выиграл короткую программу на этапе юниорского Гран-при России, который проходит в Санкт-Петербурге. За свой прокат спортсмен набрал 81,43 балла. На втором месте расположился ученик Светланы Соколовской Эдуард Карартынян, получивший от судей 80,80 балла. Тройку лидеров с результатом 78,35 балла замкнул Глеб Ковтун.
Бронзовый призёр первенства России среди юниоров ученик Кирилла Давыденко Иван Рамзенков стал только пятым (71,47 балла).
Юниоры. Юноши, короткая программа. Этап 6, Санкт-Петербург
1. Никита Сарновский – 81,43.
2. Эдуард Карартынян – 80,80.
3. Глеб Ковтун – 78,35.
4. Макар Солодников – 76,22.
5. Иван Рамзенков – 71,47.