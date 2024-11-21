Никита Сарновский выиграл короткую программу на юниорском Гран-при в Санкт-Петербурге

Фигурист Никита Сарновский, тренирующийся у Евгения Плющенко, выиграл короткую программу на этапе юниорского Гран-при России, который проходит в Санкт-Петербурге. За свой прокат спортсмен набрал 81,43 балла. На втором месте расположился ученик Светланы Соколовской Эдуард Карартынян, получивший от судей 80,80 балла. Тройку лидеров с результатом 78,35 балла замкнул Глеб Ковтун.

Бронзовый призёр первенства России среди юниоров ученик Кирилла Давыденко Иван Рамзенков стал только пятым (71,47 балла).

Юниоры. Юноши, короткая программа. Этап 6, Санкт-Петербург

1. Никита Сарновский – 81,43.

2. Эдуард Карартынян – 80,80.

3. Глеб Ковтун – 78,35.

4. Макар Солодников – 76,22.

5. Иван Рамзенков – 71,47.